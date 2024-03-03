Дональд Трамп переміг на кокусах у штатах Міссурі, Мічиган та Айдахо

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах у штатах Міссурі та Айдахо, а також на партійному зʼїзді республіканців у штаті Мічиган.

Про це повідомляють Reuters та АР.

У всіх штатах Трамп із великою перевагою переміг свого єдиного суперника — колишнього губернатора Південної Кароліни, колишнього постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі. Тепер на черзі «супервівторок» 5 березня — найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.

Експрезидент США поки що не програв на жодному з передвиборчих заходів республіканців. До цього його кандидатуру на виборах президента США підтримали республіканці в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських Островах і Південній Кароліні, рідному штаті Ніккі Гейлі. Остаточно кандидати на президентські вибори від демократів і республіканців будуть визначені влітку.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага. Утім, Трампа, який, за попередніми опитуваннями, лідирує, можуть усунути від участі у виборах через низку кримінальних обвинувачень.

Справи Трампа

Проти Дональда Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року. Опір йому чинить штат Іллінойс. Там суд заборонив Трампу брати участь у праймеріз. Той подав апеляцію.