Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 960 військових. На фронті було 73 зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 2 березня і поточну ситуацію на фронті.

Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку війська відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку відбито 4 атаки в районах пунктів Богданівка й Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити свої тактичні позиції.

На Авдіївському напрямку відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 1 березня окупанти орієнтовно втратили 960 військових (вбиті / поранені), 14 танків, 29 бронемашин, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, пʼять систем ППО, 35 безпілотників, один винищувач Су-34, 61 одиницю автотехніки та шість одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ