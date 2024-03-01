ЄС посилить перевірки для перевізників українського зерна через протести фермерів

Європейський Союз посилить перевірку дотримання угод перевізниками, коли вони везуть української зерно. У такий спосіб ЄС намагається вирішити проблеми фермерів, які протестують, і полегшити процес торгівлі, який допомагає всьому блоку.
Про це повідомила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян для Reuters.
Фермери протестують у всій Європі, зокрема через нібито «недобросовісну» конкуренцією з боку України. Сусідні з Україною країни кажуть, що постраждали від кроків ЄС відкрити «шляхи солідарності», відмовитися від митних зборів і запровадити інші заходи, щоб допомогти Україні продавати зерно.
«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення з ринками», — сказала Адіна Валеан у відповідь на польську блокаду кордону з Україною.
За її словами, поки угоди виконуються як слід, то проблем не має бути. І зараз у ЄС працюють над посиленням виконання цих угод.
«Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не порушують угоди, що вони можуть виконувати лише двосторонні операції, що вони мають право саме на транзит», — додала єврокомісар.
І зазначила, що держави ЄС також могли виграти від торгівлі, адже збільшення експорту автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії та Словаччини виражено двозначним числом і перевищує зростання надходження товарів з України до цих країн.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
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