ЄС посилить перевірки для перевізників українського зерна через протести фермерів

Європейський Союз посилить перевірку дотримання угод перевізниками, коли вони везуть української зерно. У такий спосіб ЄС намагається вирішити проблеми фермерів, які протестують, і полегшити процес торгівлі, який допомагає всьому блоку.

Про це повідомила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян для Reuters.

Фермери протестують у всій Європі, зокрема через нібито «недобросовісну» конкуренцією з боку України. Сусідні з Україною країни кажуть, що постраждали від кроків ЄС відкрити «шляхи солідарності», відмовитися від митних зборів і запровадити інші заходи, щоб допомогти Україні продавати зерно.

«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення з ринками», — сказала Адіна Валеан у відповідь на польську блокаду кордону з Україною.

За її словами, поки угоди виконуються як слід, то проблем не має бути. І зараз у ЄС працюють над посиленням виконання цих угод.

«Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не порушують угоди, що вони можуть виконувати лише двосторонні операції, що вони мають право саме на транзит», — додала єврокомісар.

І зазначила, що держави ЄС також могли виграти від торгівлі, адже збільшення експорту автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії та Словаччини виражено двозначним числом і перевищує зростання надходження товарів з України до цих країн.