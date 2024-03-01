Останній день зими в Києві був рекордно теплим

Останній день лютого в Києві був аномально теплим. Метеорологи зафіксували два температурні рекорди — за максимальною і середньодобовою температурою повітря.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського

Максимальна температура повітря сягнула 12,1 °С — це на 2,8 °С вище за попередній рекордний показник для цього дня, зафіксований у 2008 році.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час спостережень для цього дня і сягнула 5 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 °С.