Останній день зими в Києві був рекордно теплим

Останній день лютого в Києві був аномально теплим. Метеорологи зафіксували два температурні рекорди — за максимальною і середньодобовою температурою повітря.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського
Максимальна температура повітря сягнула 12,1 °С — це на 2,8 °С вище за попередній рекордний показник для цього дня, зафіксований у 2008 році.
Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час спостережень для цього дня і сягнула 5 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 °С.
- У Києві в середині лютого теж зафіксували два температурні рекорди. Мінімальна температура повітря становила +3,1 °С, що на 1,1 °С перевищило рекордне значення 1997 року. А середньодобова температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня і сягнулала +5,0 °С — це перевищило попередній рекорд, який тримався з 1975 року, на 0,6 °С. Загалом за першу половину лютого в Києві оновили шість температурних рекордів.