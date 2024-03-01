У тернопільському військкоматі помер військовозобовʼязаний. Прокуратура порушила справу

Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців територіального центру комплектування, на території якого знепритомнів військовозобовʼязаний, а потім помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення службових повноважень військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Як стало відомо з публікацій у медіа, у місті Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці», — ідеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 25 лютого чоловік прибув до ТЦК для звірення військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії, проте через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

«Через два дні, 27 лютого, близько 17:00, на території центру комплектування стан здоровʼя військовозобовʼязаного погіршився — почалися судоми. У результаті він упав на землю і вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи», — зазначає прокуратура.

Після смерті чоловіка в Бучачі відбувся протест жителів. Сестра померлого розповіла виданню «20 хвилин», що він перебував у комі в реанімації в місцевій райлікарні.