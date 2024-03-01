Україна вперше пройшла зиму винятково на власному газі

У 2023 році Україна вперше пройшла зиму, користуючись лише газом власного видобутку.
Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
«Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія», — наголосив він.
За його словами, кілька років тому в це «складно було повірити», але українські газовики це зробили й планують і надалі підтримувати тенденцію енергонезалежності України.
- На початку грудня 2023 року в «Нафтогазі» заявляли, що планують пройти цю зиму повністю на українському газі. У компанії зазначали, що Україна збільшує обсяги газу власного видобутку, а ці показники зростають. У 2023 році «Нафтогаз» запустив рекордну кількість нових свердловин, і цей тренд обіцяли продовжити у 2024-му.