Zara повернеться в Україну цьогоріч

Іспанська компанія Inditex — власник брендів Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho і Massimo Dutti — відкриє частину магазинів у Києві у квітні 2024 року.
Про це повідомляє Financial Times.
Inditex планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Як зазначає Financial Times, про це компанія повідомила своїм орендодавцям. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема в торгових центрах Києва.
В Inditex наголосили, що компанія надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів й адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських працівників уже відправили на навчання до Польщі, щоб підготувати до повернення на роботу.
- 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії в Україну, Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки й заробітну плату тисячі своїх українських працівників. Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.