Zara повернеться в Україну цьогоріч

Іспанська компанія Inditex — власник брендів Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho і Massimo Dutti — відкриє частину магазинів у Києві у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Inditex планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Як зазначає Financial Times, про це компанія повідомила своїм орендодавцям. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема в торгових центрах Києва.

В Inditex наголосили, що компанія надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів й адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських працівників уже відправили на навчання до Польщі, щоб підготувати до повернення на роботу.