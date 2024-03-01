Уряд дозволив українцям вакцинуватися в аптеках

Кабінет міністрів розширив можливості фармацевтів, які пройшли спеціальні навчання, і дозволив їм проводити профілактичні щеплення безпосередньо в аптеках.

Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації та набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.

Відповідну постанову про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики уряд ухвалив 27 лютого. Вона набуде чинності за три місяці з дня опублікування, тобто 1 червня 2024 року.

Як уточнили в Міністерстві охорони здоровʼя, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.