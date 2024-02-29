Сили оборони спростували інформацію про окупацію села Бердичі на Авдіївському напрямку

Сили оборони України минулої доби відбили 25 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.
«Тривають бойові дії та запеклі бої, зокрема за Бердичі, про які в інформаційному просторі, на жаль, гуляє неперевірена інформація... У сенсі села Бердичі — інформація про те, що воно окуповане, базується на даних фактично ІПСОшних ворожих каналів, які лише видають себе за українські», — сказав Лиховій.
За його словами, за село Бердичі, а також за інші населені пункти на Авдіївському напрямку — Орлівку, Тоненьке, Первомайське й Невельське — точаться бої.
«Там ворог проводить штурмові дії, але не має переважного успіху», — резюмував Лиховій.
- Російські війська розвʼязали війну проти України у 2014 році, коли окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей.