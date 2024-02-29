В ОБСЄ залучили механізм для вирішення проблеми затримання росією цивільних українців

Переважна більшість країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) залучила «московський механізм» вирішення проблеми свавільного затримання росією цивільних українців на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У ході цієї війни росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Вони є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні», — зазначив він.

І додав, що очікує, що завдяки цьому механізму вдасться встановити справжні масштаби злочину. Московський механізм стане першим міжнародним, який залучать у цьому питанні.

Тепер група незалежних міжнародних експертів зможе проводити розслідування злочинів росії проти цивільних українців. Експерти можуть збирати інформацію, встановлювати факти злочину, бути посередниками й виконувати інші функції, про які просить держава, де ті працюватимуть.

«Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для вирішення проблеми українських цивільних заручників та для сприяння їх звільненню. Я продовжую закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує росія», — наголосив Кулеба.