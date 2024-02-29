Єврокомісія спрямувала на підтримку польських фермерів €1,4 мільярда

Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до €137 млрд. Очікується, що перший транш у розмірі €6,3 млрд Варшава отримає за чотири тижні. З цієї суми фермери отримають €1,4 млрд.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

ЄС загалом уже надав на підтримку польських фермерів €22 млрд в рамках Єдиної сільськогосподарської політики, заявляла раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відкриття доступу до фінансування ЄС на €137 млрд повʼязане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

До 2027 року Польща отримає €59,8 млрд з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких €25,3 млрд — гранти та €34,5 млрд — кредити.

Ще €76,5 млрд Польщі надається із фондів Політики згуртування.

У Єврокомісії зазначають, що уважно і постійно стежитимуть за застосуванням Польщею запроваджених заходів щодо зміцнення верховенства права через комітети з моніторингу, щорічні наради з оцінки ефективності, звіти та аудити.

Єврокомісія заморозить фінансування Польщі, якщо виявить, що ці заходи не виконуються.