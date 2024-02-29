Застосунок «Повітряна тривога» тепер попереджатиме про підвищену небезпеку в конкретному регіоні

Відтепер застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах і громадах. Сповіщення про наближення ракети чи безпілотника надходитиме додатково під час дії загальної тривоги.

Про це йдеться в блозі розробника застосунку Ajax Systems.

Нові оголошення сповіщатимуть людей про загрозу саме для їхньої локації. Окрім нового попередження, до застосунку додали налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!» і сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Ajax Systems

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що в застосунку треба ввести свій регіон — тоді зʼявиться додаткова інформація про «підвищену тривогу». Він також наголосив, що для отримання точної інформації про повітряні тривоги треба слідкувати за публікаціями ПС.

Для нових сповіщень треба оновити додаток.