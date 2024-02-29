Генштаб назвав орієнтовні втрати противника за добу. Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 29 лютого і повідомив про поточну ситуацію на фронті.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 12 ворожих атак у районах Тернів, Ямполівки Донецької області та Білогорівки, що на Луганщині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили девʼять атак противника в районах Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 25 атак ворога в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог 38 разів намагався прорвати оборону в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки й Урожайного Донецької області.

Також українські війська відбили ворожу атаку в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції. Протягом минулої доби українські війська відбили чотири штурми противника на лівобережжі Дніпра.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 29 лютого орієнтовні втрати окупантів становили 1 150 військових (вбиті й поранені), 23 танки, 44 бронемашини, 41 артилерійська система, два засоби ППО, 15 безпілотників, 40 одиниць автотехніки та сім одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі: