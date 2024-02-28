Албанія відкриє посольство в Києві

Албанія планує відкрити своє посольство в Києві найближчим часом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром у справах Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані.

«Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні звʼязки», — прокоментував Кулеба.

Сторони також визначили шляхи посилення оборонної співпраці з акцентом на артилерійських снарядах, відзначили ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Албанія заявила про готовність приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Зі свого боку Іглі Хасані зазначив, що Албанія підтримує Українську формулу миру, євроатлантичні прагнення України, серед яких албанське зобовʼязання допомогти у відновленні.

Цього дня президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.