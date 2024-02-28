Україна отримала $760 млн грантових коштів від Японії та Норвегії

До держбюджету України надійшло $760 млн гранту в межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Уряд Японії надав $465 млн, а уряд Норвегії — $295 млн. Гроші спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, не повʼязаних зі сферою безпеки та оборони.

Йдеться, зокрема, про пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та оплату праці педагогів.

«Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.