Придністровʼя не попросилося до складу росії, а лише звернулося по допомогу через економічний тиск

Депутати всіх рівнів невизнаного Придністровʼя на зʼїзді звернулися по допомогу до Ради федерації та Державної думи росії, а також до організації ОБСЄ, СНД, до Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста і до генсека ООН із закликом вплинути на керівництво Молдови, аби воно повернулося до діалогу з Тирасполем і «припинило порушувати права і свободи» мешканців Придністровʼя.

Про це повідомляють NewsMaker і «Новости Приднестровья».

Депутати проголосували за сім звернень до вищевказаних органів. У них ідеться про необхідність недопущення провокацій, що ведуть до ескалації напруженості. Жодних конкретних прикладів там не навели.

У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розвʼязала проти ПМР «економічну війну», а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем. З початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців — це завдало їм збитків. Голова ПМР Вадим Красносільський назвав мита «середньовічної даниною», а влада регіону організовувала в Тирасполі великі протести.

Красносільський оголосив, що скликає на 28 лютого в Тирасполі зʼїзд депутатів усіх рівнів (районних, міських, селищних і сільських рад).

Подібні зʼїзди для ПМР рідкість — у 1990—1991 роках було чотири такі заходи, на яких оголосили «незалежність». У 1995 році затвердили «конституцію», а у 2006-му, на останньому на сьогодні зʼїзді оголосили про референдум, за результатами якого придністровці підтримали майбутнє входження ПМР до складу росії.

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба припустив, що на зʼїзді озвучать прохання «від імені громадян» прийняти Придністровʼя до росії, а вже наступного дня, 29 лютого, про це «прохання» нібито оголосить путін у своєму зверненні до Федеральних зборів, які потім у прискореному порядку проголосують за. Ніяких подібних звернень сьогодні не затверджували.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України ще 25 лютого казали, що інформація про те, що ПМР проситиметься до складу рф, не відповідає дійсності.

Реакція Молдови

Речник уряду Молдови Даніел Воде заявив, що зʼїзд придністровських депутатів та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Він назвав подію у Тирасполі суто пропагандистським «прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки», передає «Європейська правда».