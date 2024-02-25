У ГУР заперечили, що 28 лютого Придністровʼя проситиме росію про приєднання

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що інформація про те, що невизнана Придністровська республіка 28 лютого проситиметься до складу рф, не відповідає дійсності.

Як зазначили в ГУР, поширення інформації про начебто такі наміри має усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

22 лютого молдовські медіа поширили інформацію, що самопроголошена влада Придністровʼя на 28 лютого готує так званий з’їзд депутатів усіх рівнів і ланок, де планують ухвалити звернення до путіна. Офіційно не оголошують, який саме документ ухвалюватимуть, але придністровські топполітики вважають, що йтиметься про звернення до путіна з проханням приєднати територію до рф.