У ГУР заперечили, що 28 лютого Придністровʼя проситиме росію про приєднання

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що інформація про те, що невизнана Придністровська республіка 28 лютого проситиметься до складу рф, не відповідає дійсності.
Як зазначили в ГУР, поширення інформації про начебто такі наміри має усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.
22 лютого молдовські медіа поширили інформацію, що самопроголошена влада Придністровʼя на 28 лютого готує так званий з’їзд депутатів усіх рівнів і ланок, де планують ухвалити звернення до путіна. Офіційно не оголошують, який саме документ ухвалюватимуть, але придністровські топполітики вважають, що йтиметься про звернення до путіна з проханням приєднати територію до рф.
- Придністровʼя — адміністративна одиниця у складі Молдови, що має статус автономії. 1990 року на цій території ПМР оголосила про суверенітет. У звʼязку з цим між Молдовою і самопроголошеною республікою почався збройний конфлікт. Улітку 1992-го бойові дії завершилися. У середині 1990-х до Придністровʼя ввели контингент російських миротворчих сил. Політичний конфлікт досі не врегулювали. Світова спільнота не визнає незалежності Придністровʼя. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністровʼя окупованою росією територією.