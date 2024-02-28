ДБР викрило схему викрадення речей в одній з бригад ТрО Києва на 3,6 мільйона гривень

Правоохоронці викрили схему викрадення і продажу майна однієї з бригад Територіальної оборони Києва. Підозрюють, що учасники схеми викрали речей щонайменше на 3,6 мільйона гривень — точну суму встановить експертиза.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, до схеми причетні військовослужбовці — вони нібито списували військове майно, а цивільні продавали його.

У ДБР кажуть, що схему організував цивільний чоловік, який мав вплив на окремих військових. Через них він викрадав із частини бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене переховували в одному з гаражів у Києві.

Під час обшуків правоохоронці знайшли великі запаси речей. З них зрізали бирки, аби приховати, що речі належать ЗСУ.

Правоохоронці затримали на гарячому трьох людей, зокрема чоловіка, якого підозрюють у керуванні схемою. За версією слідства, підозрювані намагались продати військове майно вартістю понад 2 мільйони гривень.

Підозрювані отримали підозру у привласненні військовослужбовцем іншого військового майна, вчиненому військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.