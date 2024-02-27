У Цюриху 30 тисяч працівників помилково отримали подвійну зарплату

Міські службовці Цюриха випадково отримали подвійну лютневу зарплату через технічну помилку з боку Цюрихського кантонального банку (ZKB).

Про це пише Swiss Info.

Сума переплати становить 175 мільйонів швейцарських франків або ж близько 200 мільйонів американських доларів.

Наразі місто та Цюрихський кантональний банк працюють над тим, щоб максимально спростити повернення грошей.

Цюрихський кантональний банк — це один з найбільших банків Швейцарії. Тим часом Цюрих у 2023 році став одним із найдорожчих для життя міст світу. Перше місце він ділить із Сінгапуром.