The Economist оприлюднив щорічний рейтинг найдорожчих для життя міст

Найдорожчими містами світу в 2023 році визнали Сінгапур та Цюрих (Швейцарія). Рейтинг уклав Economist Intelligence Unit — аналітичний підрозділ британського журналу The Economist.

Сінгапур не вперше очолює рейтинг найдорожчих міст. Продукти, алкоголь та одяг у місті коштуватимуть цілий статок, а вартість сертифіката, необхідного для володіння автомобілем, нещодавно перевищила $106 тисяч.

Тим часом Цюрих підскочив на пʼять сходинок, як порівняти з минулим роком. Найбільше місто Швейцарії є незмінно дорогим — Цюрих посів перше місце рейтингу в 2020 році і майже ніколи не виходить з рейтингу десяти найдорожчих міст світу.

Минулорічний переможець Нью-Йорк опустився на третє місце.

Десять найдорожчих для прожиття міст світу у 2023 році виглядають так:

Цюрих та Сінгапур (на одному рівні);

Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк (на одному рівні);

Гонконг;

Лос-Анджелес;

Париж;

Тель-Авів та Копенгаген (на одному рівні);

Сан-Франциско.

Незважаючи на те, що вартість життя в столиці Сирії Дамаску зросла на 321%, місто стало найдешевшим у світі. Також дешеві ціни у Тегерані (Іран), Триполі (Лівія). Карачі (Пакистан), Ташкенті (Узбекистан), Тунісі (Північна Африка), Лусаці (Замбія), Ахмедабаді (Індія), Лагосі (Нігерія), Буенос-Айресі (Аргентина), Ченнаї (Індія).



Economist Intelligence Unit уклав рейтинг найдорожчих та найдешевших міст для проживання в 2023 році. eiu.com

Найбільше в рейтингу впали російські Москва та Санкт-Петербург — вони опустилися на 105 позицій до 142-го та на 74 позиції до 147-го місця відповідно. Це сталося через обвалення рубля.

Щоб скласти список, EIU порівнює понад 400 окремих цін на понад 200 продуктів та послуг у 173 містах. Вони досліджують низку підприємств, як великих, так і бюджетних, щоб зрозуміти, наскільки сильно коливалися ціни за останній рік.