Рубль впав до найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення. А нам що з цього? Поки що нічого, але росіянам ставатиме все гірше — коротко переказуємо прогнози західних ЗМІ

Рубль довго був стабільним завдяки ефективній політиці російського Центробанку. Ще рік тому за долар давали 60 рублів ― менше, ніж у довоєнному 2021-му. Голові Центробанку росії Ельвірі Набіулліній вдалося швидко влагодити ситуацію після шокового падіння рубля через санкції в перші тижні повномасштабного вторгнення. Наприкінці лютого 2022 року регулятор різко підвищив облікову ставку на понад 10% і обмежив торгівлю валютою. Це врятувало економіку від краху і з часом стабілізувало курс.

Через нафтові санкції дохід російського бюджету впав — але витрати в рублях, навпаки, зросли вдвічі. Коли економіка в росії стабілізувалася і стало зрозуміло, що війна переходить у затяжну фазу, Центробанк почав знижувати ставки та знову розігрівати економіку. Таким чином Кремль хотів переконати росіян, що санкції ніяк не впливають на їхнє життя.

Заводи підвищували зарплати й наймали більше робітників для військових замовлень. Уряд надав росіянам доступ до дешевих іпотечних кредитів і субсидій. Усі ці витрати покривали за рахунок бюджету. Грошей у пересічних росіян стало більше ― інфляція прискорилася. За останні три місяці ціни в росії зросли в середньому на 7,6% в річному вимірі, хоча уряд розраховував на 4%.

Дешевий рубль вигідний для російського бюджету — але курс вже перевалив психологічну межу, і це непокоїть уряд. Що нижчий курс рубля, то більше росія отримує від продажу нафти, ціна на яку привʼязана до долара. Тому віцепремʼєр-міністр росії Андрій Бєлоусов заявляв, що 80―90 рублів за долар ― ідеальний курс. Але 100 рублів ― це психологічна межа, за якою може бути стрімка девальвація.

Центробанк активно критикують ― російським бізнесменам невигідне підвищення ставки, адже кредити для них суттєво подорожчали. Наближені до путіна чиновники і російські економісти теж виступили проти. Вони стверджують, що Ельвіра Набіулліна веде надто мʼяку монетарну політику і перегріває економіку кредитними грошима.

Центробанк досі може зміцнити рубль. Він уже припинив закуповувати китайські юані у свої резерви. Також регулятор може продавати більше своїх валютних активів, обмежити виведення грошей за кордон і змусити експортерів переводити міжнародні валютні доходи в рублі.

Але глобально російську економіку врятує лише одне — закінчення війни. Зараз російський уряд балансує між цілою низкою складних задач. Влада має підтримувати економічну стабільність, стримувати інфляцію, справлятися із санкціями й одночасно фінансувати війну проти України. Що довше триває війна, то складніше стає балансувати. «Поки пріоритетом уряду залишатимуться витрати на бойові дії, Центральному банку буде дуже важко запобігти перегріву економіки», ― каже Ліам Піч, старший економіст Capital Economics із ринків, що розвиваються. Він впевнений: зміна облікової ставки не спрацює, якщо при цьому не скоротити державні витрати. Та навряд росія зробить це до президентських виборів 2024 року. Для росіян інфляція та підвищення облікової ставки означають, що ціни на імпортні товари врешті-решт зростуть. Ідеться про електроніку, деякі продукти, ліки. Витрачати доведеться більше, відповідно, населення біднішатиме, а це погане тло для виборів, навіть якщо вони несправжні, як у росії.

«Підвищення ставки нічого не вирішить, ― говорить Тімоті Еш, старший стратег у RBC Bluebay Asset Management з ринків, що розвиваються. ― Якщо не вирішити головні проблеми — війну та санкції, російська влада зможе хіба що тимчасово стримувати девальвацію за рахунок уповільнення росту реального ВВП».

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