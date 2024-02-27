У «Києві цифровому» зʼявиться мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі

У застосунку «Київ цифровий» відбулося оновлення. Тепер там зʼявиться мапа вбиралель, QR-квитки для поїздок у швидкому доступі та підтвердження входу через дзвінок.

Про це пише КМДА.

Користувачі застосунку зможуть створювати QR-квитки з поїздок у швидкому доступі на головному екрані.

Для авторизації входу в застосунок можна обрати опцію телефонного дзвінка замість SMS.

Мапа міських вбиралень буде доступна і в онлайн, і в офлайн режимах.

Щоб нові функції запрацювали, застосунок потрібно оновити.