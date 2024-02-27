Повітряні сили ліквідували ще один російський Су-34

Повітряні сили ЗСУ близько 14:00 27 лютого відпрацювали по ще одному російському бомбардувальнику-винищувачу Су-34.

Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

Це сталося на Східному напрямку, як і зі збитим раніше цього дня літаком.

«За таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми». Що ж, працюємо далі... До перемоги», — написав Олещук.

Це вже сьомий збитий Су-34 за лютий, за офіційними даними Повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.