В Україні ветерани зможуть безкоштовно протезувати зуби

Кабінет міністрів запустив пілотний проєкт щодо безкоштовного зубопротезування ветеранів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Учасники бойових дій, люди, які отримали інвалідність через війну, і деякі категорії військових зможуть безкоштовно отримати послугу протезування зубів у лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.
Держава компенсує лікарням витрати на зубопротезування ветеранів через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ), яка укладає договори з медзакладами та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення.
На пілотний проєкт заклали 750 мільйонів гривень.
- У січні уряд підвищив видатки на охорону здоровʼя у 2024 році до 239 мільярдів гривень (торік було на 31 мільярд менше).