Резиденцію Фредді Меркʼюрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 мільйонів

Лондонський маєток фронтмена гурту Queen Фредді Меркʼюрі Garden Lodge виставили на аукціон. Початкова ціна будинку — від $38 мільйонів.

Про це пише Bloomberg.

Зараз маєтком володіє близька подруга Меркʼюрі Мері Остін — саме вона отримала більшу частину його спадщини та доглядала за маєтком після смерті співака в 1991 році. Інтерʼєр будинку створювався за смаками та бажаннями Меркʼюрі, він відібражає його душу. За словами Остін, музикант хотів, щоб у нього було своє місце в Лондоні, де він би зміг спокійно писати музику, не відволікаючись на журналістів.

Барні Хіндл

Стіни будинку пофарбовані цитрусово-жовтою фарбою, а в гардеробній Меркʼюрі — вражаючі дзеркала устилі ар-деко. Таке поєднання створили саме за смаком співака.

Барні Хіндл

Одразу за дверима будинку — сад у японському стилі з магноліями, дерев’яною перголою та ставком для коропів. Дизайн будинку спеціально створювали так, щоб почуватися як за містом, а не в самісінькому центрі Лондону — маєток розташований лише за 10 хвилин він популярної вулиці Кенсінгтон-Хай. Сад був особистим простором Фредді Меркʼюрі для роздумів — близькі не турбували його, коли бачили, що він замріявся там.

Барні Хіндл

У будинку вісім спалень. На першому поверсі також є їдальня, де Мерк’юрі влаштовував звані вечері зі спланованими меню та рукописними планами розсаджування (для кота співака Оскара було окреме місце). У дизайні їдальні брав участь сам Меркʼюрі — він зробив малюнки на стіні.

Фредді Меркʼюрі без характерних для образу вусів розмальовує карніз в їдальні маєтку.

Барні Хіндл

«Ідеї дизайнера не відповідали його власним ідеям, тому Фредді довелося зробити це самому», — каже Мері Остін. Саме Мерк’юрі створив дизайн із рожевими, зеленими та жовтими елементами на стіні.

Фредді Меркʼюрі особисто створив дизайн карнізу в їдальні.

Найбільшу площу першого поверху займає вітальня з деревʼяною підлогою, жовтими стінами та декоративним камʼяним каміном. У цій кімнаті стояв рояль Меркʼюрі, на якому він написав відому пісню «Богемна рапсодія».

Барні Хіндл

Поверхом вище розташована кімната Фредді Меркʼюрі. Коридор до неї вкритий густим килимом кремового кольору. У гардеробній замість стін — дзеркала від підлоги до стелі, за якими майстерно сховані шафи. Саме там музикант зберігав яскраві сценічні костюми. Маєток особливий, бо в ньому відчувається сильна індивідуальність самого Фредді Меркʼюрі — наприклад, ніжно-рожевий мармур і зелена ванна в гостьовій ванній кімнаті або театральна атмосфера вітальні.

Мері Остін зізнається, що зважилася продати будинок після аукціону Sothebyʼs — минулоріч там продали кілька особистих речей Фредді Меркʼюрі за $50 мільйонів. Частину виручених коштів передали до фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.

Жінка каже, що продає будинок із теплом на серці. Вона сподівається, що наступний власник матиме до нього індивідуальний підхід — такий самий, який мав Фредді.