Пісня британського рок-гурту Queen «Богемна рапсодія» могла мати іншу назву

Пісня рок-гурту Queen «Богемна рапсодія» мала альтернативну назву. Про це свідчать раніше не опубліковані чернетки Фредді Меркʼюрі, пише CNN.

Його записник на 15 сторінок містить пісні й вокальні лінії, які співак написав від руки під час створення свого хіта. У верхній частині вступної сторінки Мерк’юрі закреслив слово «Монгольська», а потім замінив його відомим тепер словом «Богемна».

У чернетках є також інші ідеї, зокрема альтернативні рядки, такі як: “Time for good-byes now, is this reality.” («Тепер час для прощань, це реальність»).

В іншому місці написана інша версія тексту, де замість “Mama, just killed a man” («Мамо, щойно вбив людину»), написано “Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight.” («Мамо, почалася війна; Я маю йти сьогодні ввечері»). Інша сторінка містить низку слів і фраз, деякі з яких згодом зʼявилися у фінальній версії пісні.

Нотатки були написані чорно-синьою кульковою ручкою на сторінках календаря, випущеного нині неіснуючою авіакомпанією British Midland Airways у 1974 році. Наступного року Queen записали «Богемну рапсодію». Вона досі залишається третім найпродаванішим синглом усіх часів.

Цей рукопис буде серед близько 1 500 особистих речей Меркʼюрі, які у вересні продадуть на аукціоні Sothebyʼs у Лондоні. Очікується, що він коштуватиме від $995 тисяч до $1,5 мільйона.

Артефакти легендарного співака виставила на продаж близька подруга Меркʼюрі Мері Остін, яка успадкувала більшу частину його маєтку та доглядала за його будинком у Лондоні після смерті співака в 1991 році.

Аукціон матиме назву «Фредді Меркʼюрі: власний світ». Там представлять сценічні костюми, вікторіанські картини і навіть срібний гребінець для вусів Tiffany & Co, японські гравюри на дереві і порцеляну з його колекції.

Меркʼюрі залишався небагатослівним щодо змісту своїх пісень навіть зі своїми товаришами по гурту. У документальному фільмі 2002 року гітарист Queen Браян Мей згадав момент, коли лідер гурту оголосив назву «Богемна рапсодія».

«Ви ніколи не знаєте, жартує Фредді чи (ні). Ви ніколи не знаєте, наскільки це серйозно, але виявляється, що це серйозно. Про що «Богемна рапсодія»? Не думаю, що ми коли-небудь дізнаємося», — каже гітарист.

«Якби я знав, я б, напевно, все одно не хотів вам розповідати, тому що я б не сказав вам, про що мої пісні. Я ненавиджу це робити. Я вважаю, що це насправді знищує їх», — додав Мей.