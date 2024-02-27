На Миколаївщині затримали керівника Укртрансбезпеки. Його підозрюють у мільйонних поборах з перевізників

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали керівника Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Миколаївської області. Чоловіка підозрюють у мільйонних поборах з перевізників.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За версією слідства, протягом 2023 року і до початку 2024-го підозрюваний налагодив систему поборів з підприємців. Правоохоронці стверджують, що він встановив щомісячну таксу від 500 до 5 тисяч гривень із перевізника за можливість перевозити товари областю. Сума залежала від кількості вантажівок у перевізників.

ДБР

За інформацією слідчих, підозрюваний отримував щонайменше 50 тисяч гривень незаконного прибутку на день.

Чоловіка затримали нібито при одержанні хабаря. Він отримав підозру за 5 фактами вимагання й одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.