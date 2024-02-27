Союзники створять Коаліцію далекобійної зброї для України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні партнери України створять коаліцію з постачання Україні далекобійного озброєння — ракет середньої та великої дальності, а також бомб.

Про це Макрон заявив на брифінгу за підсумками зустрічі країн-партнерів України в Парижі, що відбулася 26 лютого.

«Зараз у нас є вісім коаліцій. Ми також вирішили створити девʼяту — коаліцію для ударів на далеку відстань», — пояснив Макрон.

Макрон зазначив, що нова коаліція створена для постачання ракет і бомб середньої та великої дальності в Україну, і додав, що поразка росії необхідна для безпеки й стабільності в Європі.

Франція також підтримує мобілізацію фінансування Європи. Макрон заявив, що європейські країни повинні взяти на себе боргові зобовʼязання та створити спеціальний фонд для «фінансування спільних військових ініціатив на підтримку України».

Крім того, Макрон уточнив плани союзників у питанні забезпечення України боєприпасами й закликав європейців виробляти більше.

«У найближчі десять днів ми збираємося викласти всі ці зусилля на стіл, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси», — наголосив Макрон.

Крім того, Франція підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

Відповідаючи на запитання, чи є варіантом відправити західні війська в Україну, Макрон сказав, що це обговорювали на конференції.

«Сьогодні немає консенсусу щодо офіційної відправки військ в Україну. Але з точки зору варіантів, нічого не можна виключати», — додав Макрон, не повідомляючи, які країни розглядають такий крок.