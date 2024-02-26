В Угорщині обрали нового президента

Парламент Угорщини обрав нового президента — Тамаша Сульока, який був кандидатом від правлячої коаліції «Фідес — ХДНП». Досі він обіймав посаду голови Конституційного суду.

Про це пише угорське медіа Index.

У перший день весняної сесії парламент віддав 134 голоси за Сульока, пʼятеро депутатів були проти. Перед голосуванням депутати прийняли відставку Каталін Новак, обовʼязки очільника держави тимчасово виконує спікер Ласло Кевер. На посаду новий президент вступить 5 березня.

«Як юрист, а також як президент республіки я можу служити суспільному благу та виражати єдність нації, памʼятаючи про фундаментальні цінності закону», — промовив Тамаш Сульок.

Від опозиційних партій теж були кандидати, проте вони не набрали достатньої кількості підписів на підтримку, щоб їхні імена розмістили в бюлетенях для голосування.

Тамашу Сульоку 67 років. Він вивчився на юриста, працював за фахом, пізніше його обрали почесним консулом Австрії, але Сульок продовжував юридичну діяльність. У 2013 отримав ступінь доктора філософії в Університеті міста Сегед. Через три роки — став очільником Конституційного суду.