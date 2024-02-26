Трамп подав апеляцію у справі про шахрайство на суму $454 мільйони

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на постанову судді про те, що він має сплатити $454 мільйони штрафу й відсотків у справі про шахрайство. Суд у Нью-Йорку постановив, що Трамп завищував власний капітал, щоб обдурити кредиторів.

Про це пише Reuters.

Трамп просить апеляційний суд штату середнього рівня скасувати рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого у цивільному позові про шахрайство. Штраф становив $354,9 мільйона, а решта — відсотки. Ще Трамп отримав обмеження на ведення бізнесу у штаті Нью-Йорк.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс (демократ) звинуватила Трампа в тому, що він завищив свій статок у фінансових звітах банкам на $3,6 мільярда. Експрезидент ввадає це звинувачення політично упередженими.

Також у справі про шахрайство фігурють діти Трампа: Дональд Трамп — молодший і Ерік. За рішенням суду вони повинні виплатити штраф у $4 мільйони. Обидва провину заперечують і приєднуються до апеляції батька.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.