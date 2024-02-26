Президент оголосив про старт нової економічної платформи «Зроблено в Україні»

В Україні розпочала роботу платформа «Зроблено в Україні», яка має стати майданчиком для діалогу між державою та українськими підприємцями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Зроблено в Україні».

«Я радий оголосити сьогодні про старт нашої нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики. Політики Made in Ukraine, політики «Зроблено в Україні». І ми розпочинаємо нову сторінку нашої економічної історії зі слів подяки», — повідомив президент.

За його словами, Україна вдячна всім підприємцям, чий бізнес працює в Україні та створює робочі місця.

«Україна вдячна за кожний товар, за кожну послугу, які зроблено в Україні. Україна вдячна всім, хто забезпечує економічне підґрунтя для життя нашої держави», — сказав Зеленський і одразу окреслив основні завдання нової платформи:

«Зроблено в Україні» має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

Влада спробує зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти й масштабувати свою роботу. Кабмін уже отримав доручення щодо конкретних кроків.

В межах платформи можна буде узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.

27 січня Володимир Зеленський підписав укази про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».