Зеленський: Українці зможуть отримувати кешбек за покупку українських товарів

Українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку «Купуй українське». Гроші можна буде отримати на спеціальну картку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні», передає Інтерфакс-Україна.

Президент уточнив, що дав відповідне доручення уряду — цю програму вже розробляють. За словами Зеленського, мета програми в тому, «щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні».

«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні», — зазначив президент. Водночас він додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.

Нова платформа «Зроблено в Україні» має стати майданчиком прямого діалогу держави і підприємців. Зараз триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу українським підприємцям масштабувати роботу — це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попиту через український кешбек, допомоги на зовнішніх ринках.