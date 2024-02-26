СБУ викрила подружжя, яке готувало ракетний удар по ТЕС для знеструмлення Львова

Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ росії, яка готувала ракетний удар по енергоструктурі Львівщини. Серед головних цілей агентів були електростанції.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За версією слідства, російська спецслужба залучила місцеве подружжя до операції. Правоохоронці стверджують, що основним фігурантом справи виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання в місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Він поширював дописи на підтримку збройної агресії рф проти України в соцмережах — так ФСБ встановила з ним контакт і завербувала.

СБУ

Слідчі кажуть, що підозрюваний залучив до співпраці з ФСБ свою дружину. Її завданням було фотографувати енергообʼєкти з привʼязкою до місцевості — за це подружжю нібито обіцяли грошову винагороду.

За версією СБУ, росіяни хотіли використати зібрану інформацію для ракетних ударів по енергетичній структурі західної частини України. Під час обшуків у чоловіка знайшли мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Чоловік отримав підозри за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану і виправдовування збройної агресії рф проти України. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Також планують повідомити про підозру в державній зраді його жінці — розслідування справи триває.