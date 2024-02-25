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Над Україною вночі збили 16 із 18 ударних дронів Shahed

Автор:
Софія Телішевська
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У ніч проти 25 лютого Сили протиповітряної оборони збили 16 із 18 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запускали дрони з Приморсько-Ахтарська (рф) та мису Чауда (Крим).

Ударні БпЛА знищували в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Для збиття залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіацію Повітряних сил.