Британія виділяє £8,5 мільйона на гуманітарну допомогу Україні

Велика Британія виділить £8,5 мільйона Червоному Хресту та Українському гуманітарному фонду, щоб українці отримували гуманітарну допомогу. Наразі в Україні її потребують понад 14,6 мільйона людей.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Понад £6 мільйонів підуть на підтримку найбільш уразливих верств населення України з боку Червоного Хреста, а ще £2,5 мільйона — на фінансування Українського гуманітарного фонду, який є частиною Управління ООН з координації гуманітарних питань. Цей фонд забезпечує допомогою, зокрема, мешканців прифронтових районів.

Це фінансування — частина з £357 мільйонів, виділених на гуманітарну допомогу, яку Велика Британія надала з початку повномасштабного вторгнення.

«Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення росії, але останні два роки війни трагічно вплинули на мільйони людей по всій Україні. Сімʼї були розділені, міста та села знищені, а життєво важлива цивільна інфраструктура зруйнована. Британія підтримує Україну та прагне підтримати найбільш уразливих українців, які переживають жахи цієї війни», — зазначив міністр закордонних справ Девід Кемерон.