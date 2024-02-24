ШІ, кіберрозвідка й агентура. Буданов розповів про розбудову ГУР за час війни

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтервʼю британській газеті Telegraph про роль і розбудову спецслужби під час повномасштабної війни.

З початком широкомасштабного вторгнення штат ГУР значно збільшився, особливо це стосується бойових і оперативно-бойових підрозділів, технічної та кіберрозвідки.

Розвідка зміцнила аналітичний напрям і запровадила нові сервіси для технічної обробки даних на основі штучного інтелекту, тому що кількість отриманої інформації зросла.

Українська спецслужба широко використовує розвідувальні дані від країн-партнерів, зокрема про запуски ракет з рубежів, які не охоплюють наші засоби радіоелектронної боротьби.

«Ця допомога є неоціненною для нас», — сказав Буданов.

Головне управління розвідки допомагає і підтримує партизанські угруповання, які діють на території росії, а ще ставить перед ними певні завдання. Однак це явище не таке масове, як здається.

Водночас важливою є агентура, яка не тільки збирає інформацію, але й виконує спеціальні активні заходи. Завдяки агентурній розвідці Україна змогла отримати дані про вторгнення росії 24 лютого 2022 року, оскільки дані тільки радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки не допомогли б підготуватися заздалегідь.

Також Кирило Буданов розповів, що за час повномасштабної війни він пережив десять замахів на життя. Тим часом його дружина Маріанна, яку торік отруїли важкими металами, уже почувається краще. Буданов каже, що знає, хто відповідальний за отруєння, і заявив: «Потрібен час, щоб вирішити такі речі. Згодом усі побачать, що це означає».