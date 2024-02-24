Президент звернувся до українців у день другої річниці повномасштабної війни

У другу річницю російського вторгнення президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з аеропорту Гостомелю, звідки росія планувала розпочати захоплення Києва.

«Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюся кожним. Захоплююсь кожним. Вірю в кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, щоб закінчилась Україна. Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому поруч слова «мир» завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежна». Боремося за це вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім нашим воїнам, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!» — сказав він.

За словами Зеленського, два роки тому з аеропорту в Гостомелі почалося повномасштабне вторгнення, а два роки по тому тут зустрічають наших партнерів — прем’єрку Італії Джорджу Мелоні, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем’єра Бельгії Александера Де Кроо.

«І це символічно й красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз», — додав президент.

За словами Зеленського, протягом двох років війни українці стали на 730 днів ближче до перемоги.