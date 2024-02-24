Австралія запровадила додаткові санкції проти російських громадян і організацій

Австралія ввела додаткові візові заборони і фінансові санкції щодо 55 російських громадян і 37 організацій, повʼязаних з російською агресією проти України.

Про це йдеться на сайті МЗС Австралії.

Санкції стосуються осіб, причетних до депортації українських дітей з окупованих росією територій України.

«Ми також наклали санкції на об’єкти російської оборони, енергетику, засоби масової інформації та виробників мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї. Ці санкції відображають позицію уряду Австралії: ті, хто підтримує незаконну війну росії, відчують наслідки», — зазначають у МЗС Австралії.

Загалом Австралія вже запровадила понад 1 200 санкцій у відповідь на повномасштабне російське вторгнення.

«Австралія залишається непохитною в підтримці України — в її самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні росії», — йдеться в заяві МЗС Автралії.