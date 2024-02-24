Генштаб: Російські втрати за два роки повномасштабної війни перевищили 409 тисяч військових

Минулої доби російські війська втратили близько 770 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 лютого.

Відтак українське командування оцінює, що загалом з 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2024-го росія втратила близько 409 010 військових.

Також, за даними Генштабу, російська армія втратила:

6 534 танки (+8 за добу);

12 425 бойових броньованих машин (+15);

9 952 артилерійські системи (+36);

999 реактивних систем залпового вогню;

684 засоби протиповітряної оборони (+2);

340 літаків (+1);

325 гелікоптерів;

7 659 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+31);

1 905 крилатих ракет (+2);

25 кораблів і катерів;

1 підводний човен;

12 988 автомобілів і автоцистерн (+28);

1 576 одиниць спеціальної техніки (+1).

Напередодні в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, росія втрачає п’ятьох.