Уночі Сили ППО збили 12 дронів і дві ракети — в Одесі є влучання і жертви

Російські окупанти упродовж минулої ночі атакували Україну за допомогою ударних дронів і авіаційних ракет.

Противник випустив дві балістичні ракети «Іскандер-М», три керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 безпілотників типу Shahed.

Унаслідок бойової роботи ППО знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 12 БпЛА Shahed у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В Одесі внаслідок атаки безпілотників спалахнув житловий будинок. Троє людей постраждали, один чоловік загинув, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.