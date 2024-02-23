Офіс президента оприлюднив повний текст безпекової угоди з Данією

Україна і Данія 23 лютого 2024 року уклали угоду про довгострокову підтримку й співробітництво у сфері безпеки. Підтримка України за угодою триватиме 10 років.

Офіс президента оприлюднив повний текст угоди, ось головні тези:

Данія надаватиме довгострокову військову підтримку Україні для самооборони, стійкості та стримування майбутньої російської агресії. У 2022 році уряд Данії надав Україні €565 млн військової підтримки. Крім того, данський Фонд на підтримку України виділив €8,5 млрд на поточну підтримку у 2023–2028 роках. У 2024 році військова підтримка становитиме щонайменше €1,8 млрд.

Євроатлантична інтеграція

Україна зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України. Реалізація Україною цих реформ є ключовою в контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

Стримування та оборона

З початку повномасштабної російської агресії у 2022 році Данія є одним із найвагоміших постачальників військової допомоги для України й обіцяє підтримувати цей рівень. Крім того, Данія очолила зусилля з формування міжнародної коаліції, яка надасть Україні винищувачі. Данія продовжуватиме докладати зусиль, щоб покращувати спроможність Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО.

Україна забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони України та проти військових цілей.

Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України. Це буде досягнуто шляхом надання постійної військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на:

військово-повітряних силах і протиповітряній обороні;

морській безпеці;

розмінуванні;

технологіях і безпілотниках;

інших ключових спроможностях і нагальних потребах України.

Співробітництво

Данія сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України й визначатиме можливості для тіснішого партнерства.

Учасники співпрацюватимуть, щоб Україна могла запобігати, виявляти та протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом посилення співпраці у сфері кібердипломатії, надання технічної допомоги Україні, а також підвищення її кіберстійкості.