В Україні з 1 березня підвищать пенсії. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни

Уряд під час засідання 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року.

«Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сума підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

Індексація торкнеться більш як 10 мільйонів українців, з них 9,5 млн — цивільні пенсіонери, майже 600 тисяч — пенсіонери силових відомств, і 100 тисяч — «чорнобильці».

Крім того, з 1 квітня проведуть автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге проведуть індексацію найнижчих пенсій.

«Попри всі виклики і труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але й розширюємо її периметр», — наголосив Денис Шмигаль.