Україна завершила виступи в єврокубках і втратила одне місце в турнірах УЄФА

Україна завершила виступи своїх футбольних команд у єврокубковому сезоні. Напередодні «Шахтар» програв французькому клубу «Марсель» у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи з рахунком 1:3.

У таблиці коефіцієнтів футбольних асоціацій Європи Kassiesa Україна залишилася на 18 місці з 28,000 балів. За цей сезон українські футболісти набрали 4,100 пункти — це найменший результат від сезону 2007/08.

Відтак Україна втратила одну квоту в єврокубках, тому із сезону 2025/26 країну представлятимуть чотири клуби замість пʼяти, а до Ліги чемпіонів зможе вийти тільки переможець Української премʼєр-ліги. Однак у кампанії 2024/25 ще гратимуть пʼять клубів, і два клуби потраплять на Лігу чемпіонів.