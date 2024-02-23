Зеленський звернувся до Трампа і Конгресу США, щоб вони побачили «трагедію» війни в Україні

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю американському телеканалу Fox News закликав президента США Джо Байдена й експрезидента Дональда Трампа відвідати Україну і на власні очі побачити трагедію війни.

«Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть вплинути на те, щоб проти них не виступали. Просто щоб розуміти, що означає війна в Україні», — сказав він.

Інтервʼю проводили на Харківщині, де вже чулися артилерійські постріли та вибухи. Володимир Зеленський зауважив, що Сполученим Штатам важливо побачити різницю того, як живуть у Києві під час війні, і як у Харкові — ближче до фронту.

Президент України додав, що не розуміє, як Дональду Трампу вдалося б втілити його тезу про те, що він закінчить війну за 24 години, у життя. Водночас він готовий з ним зустрітися поближче до передової в Україні.

«Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він передумає, і ми всі розуміємо, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, і це позиція путіна», — наголосив Зеленський.

Також український президент звернувся до Конгресу США, який уже впродовж місяців не затверджує новий пакет допомоги для України.

«Якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, то ціна того, про що ми просимо зараз, — вона менша, ніж буде в майбутньому… Вони будуть платити набагато більше, набагато більше», — сказав він.