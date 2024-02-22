Британія надасть Україні ще 200 ракет Brimstone і підготує 10 тисяч військових

Велика Британія передасть Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 тисяч українських військовослужбовців в першій половині 2024 року.

Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс.

Міністр зазначив, що ракети Brimstone вже мали значний вплив на поле бою, «в одному випадку змусивши російські війська відступити після спроби переправитися через річку».

Україна раніше вже отримувала ці ракети в різних модифікаціях.