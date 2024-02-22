Під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної ВЛК знайшли майже мільйон доларів готівкою

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії правоохоронці знайшли понад $972 тисячі та €22,5 тисячі. Обшуки провели в межах відкритого кримінального провадження — посадовця підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Ексголова ВЛК нібито спільно з іншими посадовцями допомагав мешканцям Чернігова ухилятися від мобілізації. За версією слідства, посадовець отримав $5 тисяч хабаря за визнання чоловіка непридатним до військової служби — потім цей чоловік виїхав за межі країни.

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Ексголову ВЛК підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також незаконному переправленні людей через державний кордон України.

Також правоохоронці провели 11 обшуків за місцем проживання чинних членів ВЛК Чернігівського військкомату і в службових кабінетах. Підозрюваний уже перебуває під вартою, правоохоронці шукають інших причетних до справи посадовців.