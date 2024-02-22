Супутник ERS-2 згорів над Тихим океаном. Він провів у космосі майже 30 років

Супутник ERS-2 21 лютого згорів у атмосфері над північною частиною Тихого океану. Він провів у космосі майже 30 років — з 21 квітня 1995 року.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

Вага супутника ERS-2 — 2,3 тонни. Його запустили з космодрому у Французькій Гвіані для вивчення поверхні суші, океанів і льодовикових шапок Землі. Ще він допомагав контролювати і реагувати на стихійні лиха на Землі і, за словами вчених, надав дані, які «змінили наше уявлення про світ». У вересні 2011 року він завершив свою роботу — фахівці вирішили розпочати процес його сходження з орбіти.

Супутник ERS-2. ESA

З тих пір висота супутника постійно знижувалася. А 21 лютого 2024 року ERS-2 досяг критичної висоти близько 80 км, на якій атмосферний опір був настільки сильним, що супутник почав розриватися на частини. Європейські фахівці ESA лише спостерігали за падінням і до останнього часу не знали, де саме воно відбудеться.

ERS-2 почав розвалюватися на шматки над північною частиною Тихого океану в районі між Аляскою і Гавайськими островами. Більшість його частин згоріла в атмосфері Землі, але деякі фрагменти апарата могли впасти в океан. При цьому, зазначають в ESA, жоден із цих фрагментів супутника не містить токсичних або радіоактивних речовин.

«І, нарешті, офіційний звіт. На добраніч усім. Добраніч, ERS-2», — так із супутником попрощалися фахівці ESA.