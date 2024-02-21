Супутник ERS-2 впаде на Землю після 30 років у космосі

Сьогодні на Землю впаде супутник ERS-2 Європейського космічного агентства (ESA), який провів у космосі 30 років.

Про це повідомляє ESA.

Очікується, що більша частина супутника згорить під час входження в земну атмосферу, але деякі уламки все ж уціліють.

Точне місце падіння невідоме, оскільки уламки розкидає по великій території. Жодної загрози для людей чи інфраструктури вони не становлять.

Дані про час входження супутника в атмосферу постійно оновлюються — за останньою інформацією, це відбудеться о 19:05 за Києвом із похибкою у 30 хвилин.

Супутник ERS-2 запустили у 1995 році вслід за сестринським ERS-1, запущеним у 1991-му. На момент свого запуску ERS-2 був одним із найсучасніших супутників спостереження за Землею. Він збирав дані про різні процеси на планеті, зокрема відстежував динаміку зміни клімату, стан лісів, полярної криги, рівня моря, температуру океану і хімічний склад атмосфери. Він також допомагав відстежувати стихійні лиха, такі як повені та землетруси.

ESA вивело ERS-2 з експлуатації у 2011 році та розпочало процес його сходження з орбіти, який передбачає поступове зниження висоти орбіти супутника, доки він не зіткнеться з достатнім опором атмосфери для падіння.

Деорбітація необхідна, оскільки багато супутників після завершення своєї місії можуть продовжувати обертатися навколо Землі протягом десятиліть. Неконтрольовані обʼєкти стають космічним сміттям і становлять серйозну загрозу для нових космічних апаратів.

Астрономи змогли переконатися у важливості деорбітації лише 10 лютого 2009 року, коли недіючий супутник «Космос-2251» зіткнувся з Iridium 33. Утворені від зіткнення уламки відтоді несуть неабияку загрозу для інших супутників і майбутніх місій.