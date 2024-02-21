Речник президента: На річницю повномасштабного вторгнення до України приїде багато іноземних лідерів

Багато іноземних лідерів запланували свої візити в Україну на 24 лютого — другу річницю повномасштабного вторгнення рф.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

«На 24 лютого буде багато візитів іноземних лідерів, наших великих друзів і надійних партнерів. Хто саме це буде — зі зрозумілих міркувань сказати не можу. Очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, але у цих візитів будуть практичні результати», — казав він.

За його словами, «залишилося почекати ще пару днів, і все стане зрозуміло».

Прессекретар президента анонсував онлайн-засідання «Великої сімки» за участю України. Він вважає, що це «дуже сильний знак підтримки».

Нікіфоров також зазначив, що на 25 лютого готується конференція, на якій обговорюватимуть подальший шлях України.

За словами прессекретаря, присутніми будуть усі топспікери від влади, військово-політичне керівництво України, премʼєр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, Головне управління розвідки Міноборони, Мінстратегпром, перша леді, Міністерство інфраструктури, Офіс президента і сам президент.

На зустрічі обговорюватимуть, зокрема, майбутнє української армії — її розвиток, запровадження сучасних технологій. Також порушать питання інтеграції України до ЄС і НАТО, гарантій безпеки, ментального здоровʼя українців, які постраждали під час війни, і підтримки бізнесу, зазначає Нікіфоров.