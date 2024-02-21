Міноборони й Держлікслужба розглядають дозвіл на використання наркотичних речовин як ліків у військових частинах

Представники Міноборони долучаться до робочої групи, яка розглядає питання, чи надати дозвіл військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для медичної допомоги.
Про це йдеться в Меморандумі про партнерство і співробітництво між заступницею міністра оборони Наталією Калмиковою та головою Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками Романом Ісаєнком.
Минулого тижня зʼявилася перша ліцензія на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Вона дозволяла регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі.
У Міноборони вважають, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему і врегулювати обіг наркотичних засобів.
- 15 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу, який регулюватиме обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Він спростить медичне використання ліків на основі канабісу, але посилить контроль з боку Нацполіції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.